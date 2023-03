Dei big è rimasto solo Dusan Vlahovic, il 9 al centro di tutto nella gara contro la Samp. Sì, perché il serbo ci sarà, ma attorno a sé non avrà Di Maria e Chiesa infortunati, Milik lungodegente e Kean squalificato. Una Juve, quindi, che si giocherà un'altra gara con punti preziosi in palio senza avere tutte le sue carte e con un potenziale offensivo molto ridotto. Ecco perché, domani, ma non solo una mano in più dovrà arrivare inevitabilmente da Paul- Lui che dopo ritardo, non convocazione e multa è di nuovo a disposizione per iniziare davvero a invertire una stagione finora stortissima. Non ci sono più infortuni, alibi e problemi che fin qui lo hanno tormentato a giustificare un rientro tranquillo, è già tempo di far capire a tutti - nuovamente - perché è il 10 della Juve e il faro a centrocampo del nuovo corso. Lo farà partendo da titolare? Sembra ancora difficile ragionare su questo impiego, ma un'allegrata dietro l'angolo potrebbe esserci e dopo tanti mesi sarebbe l'occasione per esserci davvero. Dopo il "reset", scritto su Instagram, un nuovo vero inizio, perché la Juve ha bisogno di lui e il tempo per essere importanti è ora.