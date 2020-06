L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha parlato di Paul Pogba con il suo agente Mino Raiola, confermando l'interesse per il centrocampista francese del Manchester United. La Juve sogna il ritorno del centrocampista francese che va in scadenza nel 2021 ma che dovrebbe tagliarsi lo stipendio in caso di ritorno in bianconero. Le Merengues, tuttavia, studiano anche altri grandi colpi: Jadon Sancho del Borussia Dortmund, pensa al giovane talento argentino Thiago Almada del Velez Sarsfield, seguito pure dall'Inter.