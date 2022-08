Come racconta Gazzetta,si augura di tornare in campo per il weekend dell’11 settembre, quando allo Stadium arriverà la Salernitana, per prepararsi così alla Champions di qualche giorno dopo. Pure in Francia attendono con fiducia, dando praticamente per scontato che Pogba non si unirà alla nazionale per la sosta del 19-27 settembre: anche se dovesse essere già tornato in campo, meglio lasciarlo a Torino a lavorare. Pogba vuole rientrare il prima possibile, perché lo Stadium preferisce gustarselo dal campo più che dalla tribuna.