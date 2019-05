La prima parte di vacanze, Paul Pogba l’ha trascorsa tra La Mecca, Torino (dove ha partecipato alla festa dell’amico Andrea Barzagli) e Abu Dhabi. Il centrocampista francese del Manchester United è poi tornato a Clairefontaine per unirsi ai propri compagni di Nazionale in vista dell’amichevole contro la Bolivia del 2 giugno. Ma gli occhi, ovviamente, sono puntati soprattutto al futuro del campione del mondo. Come scrive AS, Pogba aspetta una chiamata da Madrid, consapevole che Zidane lo ha inserito in cima alla lista degli obiettivi del suo Real. I Blancos, però, non hanno ancora trovato un’intesa con i Red Devils né con Mino Raiola. Un elemento che fa ancora sperare la Juventus, altra destinazione gradita a Pogba.