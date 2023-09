. Una notizia scioccante quella arrivata nelle scorso ore, sia per il Polpo, che l’ha saputo appena rientrato a Torino per riprendere ad allenarsi, sia per il club, che mai avrebbe immaginato di dover avere a che fare anche con un caso di doping dopo quanto accaduto nell'ultimo anno. Insomma, ne avrebbero fatto tutti a meno, anche se in questo caso le responsabilità per essersi infilato in questa brutta storia sono solo del giocatore, che in maniera incauta e di sua iniziativa ha assunto un integratore comprato in America, senza consultare i medici del club. Sarebbe questa la causa della positività, una leggerezza che però rischia di costargli caro, su tutti i fronti.- Al momento Pogba è stato sospeso, non può più allenarsi e non prende lo stipendio (come previsto dall’articolo 5.5 dell’accordo collettivo in caso di sospensione in via cautelare per doping). E se verrà accertata la colpevolezza del giocatore e dopo una sentenza definitiva la Juventus potrà risolvere il contratto. Come sottolinea la Gazzetta,Anche perché i suoi numeri sono impietosi.