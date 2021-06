Paul Pogba in conferenza stampa spegne tutte le polemiche dopo l'episodio controverso che lo ha coinvolto insieme ad Antonio Rudiger in Francia-Germania ieri sera: "Io e Rudiger siamo amici e non è successo nulla di grave. Ha rivisto le immagini in tv, si è arrabbiato ma poi è tutto passato. Non sono il tipo che si mettere a pregare l'arbitro perché dia un cartellino, lui mi ha dato un morso ma ci conosciamo da tanto tempo. A mia volta ho fatto fallo e l'arbitro ha preso la sua decisione. Tutto è superato e voglio solo pensare al calcio. Rudiger non è stato ammonito ma va bene così in fondo: è stata una bella partita, sono felice e non voglio lui sia squalificato. Anzi, a fine gara ci siamo pure abbracciati."