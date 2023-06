Così ha parlato, ieri, Rafaela Pimenta, agente e anche seconda madre di Paul Pogba, una di quelli che spera di rivederlo quanto prima nella sua veste migliore. Anche lei ha sofferto fisicamente per la stagione del suo assistito e ha tanta voglia di rivivere quel percorso che ha portato il Polpo ad essere il miglior centrocampista al mondo, o almeno avvicinarsi.Una speranza condivisa con tutto il mondo bianconero perché quel talento che Pogba possiede non ha eguali nel campionato.Così, il Polpo riparte dalla sua, dove è andato appena dopo l'ultimo infortunio, a casa sua per riprendersi. Come? Seguendo un programma personalizzato di allenamenti per curarsi e per rimettere un po' di condizione nelle gambe e nella testa, come da lui stesso spiegato. Deve smaltire i 10 anni presi in 7 mesi, dovute agli infortuni, ai Mondiali saltati, ai continui problemi e anche alle tensioni familiari.