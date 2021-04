"Sono un vincente; vincere è la cosa che amo di più". Ha parlato così di sé, Paul Pogba, nell'ultima intervista concessa all'Uefa: "I miei fratelli sono più grandi di me, quindi ho sempre voluto stare con loro, giocare con loro e frequentare i loro amici. Per me era sempre una sfida, era tutto più difficile. Questa cosa mi ha davvero formato. Sei costretto a migliorare perché quando giochi con ragazzi più grandi di te, il calcio è più fisico e più tecnico. Ho perso spesso, ma non mi sono mai arreso e questo mi ha fatto crescere. Ecco perché quando perdo sono davvero molto arrabbiato".