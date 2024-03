Paul Pogba, il messaggio sui social

Paul Pogba, squalificato per quattro anni per doping e in attesa di capire come si muoverà insieme ai suoi legali per cercare di ridurre la pena, è tornato a comunicare sui social negli ultimi giorni. Il centrocampista francese, che sta vivendo mesi molto complicati, ha pubblicato su Instragram alcune foto con la moglie Zulay e i figli, fondamentali per affrontare al meglio questo periodo."Loro! Il motivo per cui continuo a sorridere. La famiglia è sacra", ha scritto Pogba nel post social. Nei giorni precedenti invece aveva pubblicato una foto mentre si allenava con la scritta "Aspettatevi l'inaspettato".