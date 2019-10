Il giorno dei saluti. Da Iniesta a Dybala, passando per il messaggio commovente di Del Piero : in tanti hanno riservato un piccolo pensiero - soprattutto social - per l'addio al calcio di Claudio. Il centrocampista non scenderà più in campo: questioni fisiche e di motivazioni, da come ha raccontato nella conferenza stampa che si è tenuta all'Allianz Stadium quest'oggi . Tra chi lo abbraccia, seppur virtualmente, è arrivato anche. Attraverso Instagram."Grazie Claudio per tutti i consigli che mi hai dato, ho imparato molto da te. Quando sono arrivato alla Juve mi hai aiutato tantissimo. Sei un grande uomo! Spero di rivederti presto! In bocca al lupo a te e alla tua famiglia!". Il tag è bello, perché dopo 'famiglia' c'è 'Juventus'. I pensieri di Paul non sono mai cambiati, sin dal giorno in cui ha deciso di sposare nuovamente la proposta del Manchester UnitedE un futuro, chissà, in cui magari si potranno riunire. Sotto i colori del bianco e del nero, o magari in giro per Torino. "Spero di rivederti presto!", scrive del resto Paul. I sogni sono sempre desideri.