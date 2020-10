L'intreccio tra big. Sullo stesso tavolo compaiono simultaneamente tre giocatori e due squadre, il cui futuro sembra essere collegato. Da una parte ci sono Paul Pogba, Kylian Mbappé e Paulo Dybala, dall'altra la Juve e il Real Madrid. Non è una novità che il Polpo voglia lasciare Manchester e lo United, così come non è una novità che vorrebbe tornare alla Juve (suo momento di massimo splendore) nonostante le belle parole spese per il Real negli scorsi giorni. E addirittura alcuni sostengono che senza la pandemia globale di mezzo il francese sarebbe stato già un giocatore bianconero. Pogba ha un contratto in scadenza nel 2022 e non sembra intenzionato a rinnovarlo, tanto che sia lui che il suo agente Mino Raiola hanno messo nel mirino la prossima estate, etichettandola come decisa per il futuro del centrocampista francese. Potrà andarsene, per non essere perso a parametro zero, a prezzo di saldo. Con Juve e Real in corsa.



L'INTRECCIO - Pogba, Kylian Mbappé, Paulo Dybala sono tre delle facce attorno alle quali ruoteranno Juventus e Real Madrid, protagoniste di un vero e proprio intrigo, scrive Tuttosport. Nonostante il super ingaggio dello United, Pogba tornerebbe a Torino di corsa, perché ci ha lasciato il cuore e ritroverebbe gran parte di quel gruppo con cui ha vinto praticamente tutto. E dalla Continassa la linea telefonica con Raiola è sempre calda. Perché, alla fine, è tutta una questione di incroci. Florentino Perez dal canto suo vuole investire su un grandissimo top player nel 2021 e l'indiziato principale è Mbappé, scadenza sempre 2022. Il che toglierebbe il club dalla corsa per Pogba. E Dybala? Resta sullo sfondo del mercato, perché a Zidane piace molto e potrebbe tornare di moda. Intanto, anche lui in scadenza nel 2022, tratta il rinnovo con la Juve. Jorge Antun, sbarcato a Torino da giorni, non ha ancora incontrato la dirigenza, ma lo farà con un summit decisivo entro una settimana circa, comunque prima dell’assemblea dei soci programmata per il 15 ottobre, spiega il quotidiano. In caso di mancato accordo ecco che il suo nome tornerebbe in cima al mercato, per finanziare un super colpo, alla Pogba.