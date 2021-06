Super asta per Paul Pogba. Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, lo United sarebbe pronto a convincerlo ancora una volta a rinnovare e starebbe preparando un'offerta irrinunciabile. Ecco, in tutto questo, per la Rosea c'è di mezzo la tentazione Madrid: lo corteggia ed è ricambiato. Il Psg osserva e la Juve... non partecipa. Nel senso ormai risaputo: avrebbe chance solo se dovesse concretizzarsi lo scambio con Cristiano Ronaldo. NUMERI MOSTRUOSI - Ventisei milioni e mezzo a stagione: ecco la cifra sulla quale lavora la famiglia Glazer per convincere Paul a restare a Manchester. Più di due milioni al mese. Tantissima roba, che Pogba chiaramente non può sottovalutare. Anzi: non può proprio rifiutare. Il Psg, intanto, un contatto con Raiola l'ha avuto. Così come il Real Madrid. Così come la Juventus. Che aspetta di capire come e se si muoverà Cristiano Ronaldo: libererebbe 80 milioni di euro. Forse un Pogba.