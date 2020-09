Come riporta Rai Sport, il Manchester United sta faticando a trovare l’intesa con Paul Pogba per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. Il suo agente Mino Raiola aveva parlato di una trattativa senza fretta, ma forse troppa calma può allontanare le parti. Senza prolungamento, la Juventus si farebbe trovare pronta per ridiscutere il Pogback, forte del fatto che – come si legge – i Red Devils sarebbero costretti ad accettare anche contropartite tecniche e non solo cash.