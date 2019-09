Dopo aver sbandierato ai quattro venti di voler cercare un’altra sistemazione, Paul Pogba potrebbe rinnovare il proprio matrimonio con il Manchester United. In estate il centrocampista francese aveva dichiarato alla stampa di essere in cerca di nuovi stimoli e, dopo tre anni ai Red Devils, di volere una nuova avventura. Dietro queste parole c’era il forte interessamento del Real Madrid che, Zidane in primis, lo avrebbe voluto a guida del rinnovamento dei Blancos (l'opzione Juve è stata una suggestione più che un'ipotesi concreta). Dopo mesi di tira e molla con la società i Red Devils hanno di fatto bloccato la partenza del giocatore. Ora però sembra siano già partite le pratiche per il rinnovo di contratto. Come riporta l’Equipe, Raiola è in contatto con Solskjaer per estender il contratto portando l’ingaggio dai 17 milioni di euro attuali a 21 milioni annui.