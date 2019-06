Paul Pogba ha chiesto la cessione al Manchester United. Le parole rilasciate ieri dal centrocampista francese hanno lasciato pochi dubbi. Paul vuole andarsene dal club inglese che nella prossima stagione non giocherà la Champions League. "Forse è arrivato il momento di provare una nuova esperienza", ha dichiarato l'ex centrocampista della Juve che Agnelli sogna di riportare a Torino.



MURO CONTRO MURO - Secondo quanto riportano i media inglesi, tuttavia, lo United non ha nessuna intenzione di cedere il centrocampista tornato a Manchester due anni fa per 110 milioni di euro. I Red Devils non vogliono assolutamente cedere Paul e glielo hanno capire in maniera molto diretta. Se davvero il francese punterà i piedi gli inglesi potrebbero lasciarlo andare solo per 150 milioni di euro.