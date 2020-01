Non solo Paul Pogba, Juventus e Real Madrid sono pronte a sfidarsi per un altro giocatore: nel mirino dei due club infatti c'è Gigio Donnarumma, che sta avendo qualche problema a rinnovare con il Milan il suo contratto in scadenza nel 2021. Se non dovesse arrivare la firma entro la fine della stagione il giocatore potrebbe cambiare squadra in estate.