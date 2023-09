Oltre a Federico Chiesa, anche Paul Pogba rimane in dubbio per la partita contro la Lazio. L'affaticamento accusato contro l'Empoli non preoccupa ma chiede la massima prudenza per il francese. Domani la Juve si ritroverà alla Continassa e si capirà meglio le chance per il centrocampista di esserci sabato. Se Pogba rispondesse bene al lavoro in campo, allora Allegri potrà contare su di lui con la Lazio.