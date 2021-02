10









"Ho un dialogo aperto con Paul, quello che ci diciamo rimane tra noi. Sono contento per quello che sta facendo, è felice e questa è la cosa più importante. Potete notarlo anche voi, si diverte a giocare a calcio con la maglia del Manchester United". Parole e musica di Ole Gunnar Solskjaer, che al Guardian ha spiegato come sia convinto di avere le carte in regola per convincere Pogba a rimanere al Manchester United. Proprio così, si tratta di un’opera di convincimento, perché le parole di Mino Raiola pronunciate nei mesi scorsi riecheggiano ancora nel presente. “È infelice, deve cambiare squadra”, così spiegava il potente agente italo-olandese agli inizi di dicembre, preannunciando l’addio del francese allo United. Nel frattempo Paul è tornato protagonista nei Red Devils in piena lotta per il titolo, ma la posizione di Raiola suona netta, anche a febbraio. Il tecnico norvegese ha aperto al rinnovo, ma Pogba guarda verso altri lidi. LA JUVE - Come riporta Calciomercato.com, i club in lizza per accogliere il centrocampista sono Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus. A Torino tutti sognano il Pogback, e dal canto suo Pogba conserva nel cuore gli anni trascorsi all'ombra della Mole, è rimasto in contatto con i suoi compagni e per questo si aspetta una chiamata in estate. La grande postilla che regna sovrana in questo scenario è la crisi finanziaria scatenata dal Covid, che sta scoraggiando grossi investimenti. Tutto può accadere in tempi di pandemia, ma il futuro del classe 1993 sembra lontano da Manchester. Un po’ più vicino alla Juve? Dipenderà dalla richiesta dello United, necessariamente lontana da quanto preteso fino a qualche sessione di calciomercato fa, essendo il suo contratto in scadenza nel 2022. Solskjaer pensa di poterlo convincere, ma Pogba pianifica la sua prossima avventura. Aspettando la Juve…