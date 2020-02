Il futuro di Paul Pogba è sempre più in bilico. Secondo alcune indiscrezioni però, dovrebbe essere definito nei prossimi mesi. Il centrocampista francese sembra più che mai determinato a lasciare il Manchester United, dove non sente più la fiducia di tecnico e compagni di squadra. Due sono i club attualmente interessati a lui. Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli ci sarebbe sempre il Real Madrid in primis grazie al tecnico Zidane, la Juventus, invece, sembra decisamente pronta a proporre al francese un progetto tecnico su misura. Insomma le vie del mercato sono infinite.