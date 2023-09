Apre così il Corriere della Sera, raccontando quando successo aE poi commentata dal quotidiano: "La spiegazione è ai confini dell’incredibile se, come in ogni club professionista, alla Juve qualsiasi giocatore è sottoposto a un rigido e dettagliato controllo medico. Decidere di prendere un integratore, modello fai da te, è roba da cicloamatori degli anni Ottanta, non certo da star del pallone".E il giornale, infine, chiosa: "La Juve, che in un primo momento aveva pensato a un eventuale disguido procedurale, tra moduli e scartoffie, era invece all’oscuro dell’assunzione dell’integratore: e adesso, in caso di squalifica, avrebbe una giusta causa per stracciare il contratto con il centrocampista francese, ora vigente fino al giugno 2026. Toccherà invece a lui dimostrare la non intenzionalità dell’uso della sostanza proibita: cosa che potrebbe limitargli lo stop, ma non eliminarlo. Tristemente, come farsi male da soli.