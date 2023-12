Paulè fermo per squalifica per doping dallo scorso 11 settembre quando risultato positivo al testosterone. Stando a quanto riferiscono indiscrezioni inglesi che riporta oggi Tuttosport il centrocampista francese andrebbe verso il. Di conseguenza la sua pena potrebbe essere ridotta ed essere pari arispetto ai 4 anni ipotizzati in avvio. La pena può essere dimezzata qualora riuscisse a dimostrare la non intenzionalità del centrocampista della Juventus. Sconto che non può essere superiore al 50% della pena. Paul deve trovare un accordo con il procuratore antidoping Pierfilippo Laviani e dimostrare la non intenzionalità. Si attendono evoluzioni sul caso.