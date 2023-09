Massimo Locatelli, biochimico, Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio Ospedale San Raffaele, ha parlato della vicenda riguardante Paul Pogba ai microfoni di Sportmediaset: "Non vuol dire niente essere positivi al testosterone. Probabilmente Pogba ha un rapporto tra il testosterone e la sostanza in cui viene trasformato il testosterone nell'organismo molto più alto del dovuto. Immagino sia superiore a 5 e questo potrebbe fare pensare a una assunzione esogena della sostanza. Da qui a dire qual è la causa, è molto difficile. Bisognerebbe avere in mano i documenti".