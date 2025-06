Pogba, le prime parole al Monaco: 'Una gioia immensa dopo due anni vissuti da solo'

Getty Images

Pogba-Monaco, le prime parole

Come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi,è ufficialmente un nuovo giocatore del. Il centrocampista francese, reduce da una lunga squalifica per positività al DHEA, ha firmato un contratto con il club del Principato valido fino a giugno 2027, rilanciando così la propria carriera nel campionato "di casa".Pogba, classe 1993, ritrova dunque il terreno di gioco a quasi due anni dalla sua ultima apparizione ufficiale, avvenuta con la(che di recente ha "accusato" di averlo lasciato solo durante il periodo di squalifica): sono infatti trascorsi 666 giorni dal suo ultimo gettone in bianconero. Visibilmente emozionato, il Polpo ha commentato il suo rientro in campo attraverso i canali ufficiali del Monaco: “È una gioia immensa tornare a giocare. Il Monaco è un club con una grande storia, e sono onorato di farne parte. Sono pronto a dare tutto per aiutare la squadra, dopo due anni difficili vissuti da solo".

A convincerlo è stato il progetto tecnico illustrato dalla dirigenza, fondato su un mix tra giovani promettenti e giocatori di esperienza, ma anche la possibilità di tornare a vivere e giocare in Francia, nella sua terra natale: “Volevo lasciare un segno in Ligue 1. La famiglia, la conoscenza della squadra, il mix tra giovani talenti e giocatori esperti... tutto ha contribuito alla mia decisione”.Il Monaco, che punta a tornare protagonista in Ligue 1 e a ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa, accoglie così un giocatore determinato a riscattarsi e a riscrivere la sua storia. Ora resta solo da attendere il debutto ufficiale, che potrebbe rappresentare il primo passo verso una nuova rinascita sportiva.