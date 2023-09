Tiene banco il casoe la domanda che tutti si fanno è:Come racconta oggi Gazzetta, il centrocampista francese si trova nella sua abitazione circondato dai suoi affetti, frastornato per quanto gli sta accadendo. Nel frattempo, la sua agente-legale e il pool difensivo eletto lavorano a quella che sarà la linea difensiva da sostenere da qui in poi.– La stessa Pimenta, a caldo, aveva dichiarato che, prima di tutto, si sarebbe dovute aspettare le controanalisi. Sempre secondo Gazzetta, però, questa fase potrebbe saltare. Pogba non le ha ancora chieste, ha tempo fino a domani pomeriggio, e potrebbe non chiederle. Alla dirigenza e allo staff medico bianconero avrebbe già raccontato di aver assunto un integratore consigliato da un medico esterno: un’ammissione di colpa – una leggerezza -, ma pur sempre una colpa.– Un passaggio determinante, quello qui sopra citato, che può modificare la linea difensiva. Nessuna controanalisi ma, invece, il patteggiamento nella speranza di ridurre i tempi della squalifica. In questo caso, la partita si giocherà sulla volontarietà o meno dell’azione dopante. Su questo, non si cambia strada: Pogba ha fatto una sciocchezza, ma non l’ha fatta scientemente.