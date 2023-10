. Le controanalisi hanno confermato quanto rilevato dopo la prima giornata di campionato, lo scorso 20 agosto a Udine. Le analisi sul Campione B non hanno ribaltato l'esito iniziale. Pogba, dunque, resterà sospeso in attesa dei prossimi passi e dello svolgimento dell'intero iter: come primo passo, ora, verranno stese le memorie difensive, termine sette giorni per presentarle.Partirà quindi il processo sportivo, con Pogba che rischia fino a quattro anni di squalifica, ma spera di ottenerne due o uno, dimostrando la sua involontarietà nell'assumere la sostanza vietata. In caso di lunga squalifica la Juve potrà decidere di rescindere il suo contratto.Seguono aggiornamenti.