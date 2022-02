Paul Pogba sta facendo capire di gradire un eventuale ritorno alla Juventus. E' quanto racconta Tuttosport in edicola oggi, che spiega come il club bianconero stia pensando al grande colpo, ma non vorrebbe andare oltre i 7 milioni di ingaggio più bonus rispetto ai 13 percepiti attualmente dal francese. Un'eccezione per lui potrebbe essere fatta, ma non andrà tanto oltre il nuovo tetto ingaggi fissato dalla società bianconera.