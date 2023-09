Un anno terribile il suo, tra infortuni, problemi, Mondiali saltati e caso doping, ma non solo. Prima di tutto questo c'è stato anche il caso legato al fratello Mathias, che lo scorso anno è stato arrestato con l’accusa di «estorsione in banda organizzata» e «associazione a delinquere» proprio ai danni del 10 bianconero, sequestrato per qualche ora nel marzo 2022. Pogba e i suoi presunti estorsori sono stati convocati in aula a Parigi questo venerdì, dove è in programma la prima udienza. Insomma, giorni bollenti per il Polpo.