Come racconta Gazzetta,ha visto da vicino la sua Juventus soccombere di fronte all’Atletico Madrid. Il francese, per ora, non può ancora aiutare i compagni. Tutta colpa della rottura del menisco laterale del ginocchio destro, rimediata durante la tournée americana.Pogba ha scelto di non operarsi, ma - come riporta il quotidiano - la terapia conservativa sta comunque dando buoni frutti. Il dolore è rapidamente sparito, anche se è normale che il ginocchio vada poi verificato sotto sforzo.