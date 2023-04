Ai microfoni di Dazn il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri (QUI l'integrale) ha parlato di Paul Pogba. Le sue parole:



POGBA - "Giocatore che è forte, ma in questo momento non è la condizione ideale per fare 90 minuti. Lo porteremo a mezz'ora e poi più avanti. L'importante è che si alleni con continuità, vedremo la risposta"