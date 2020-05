La Juve continua a sognare il ritorno di Paul Pogba in bianconero. Un affare che però resta complicato per i costi. Il Manchester United, infatti, continua a chiedere 100 milioni di euro per liberare il centrocampista francese. Secondo quanto riferito dalla stampa inglese la Juve è rimasta spiazzata dalla volontà del club inglese di non abbassare il prezzo del cartellino del giocatore nonostante la pandemia coronavirus. In ogni caso per il buon esito della trattativa molto dipenderà dall’intenzione dello United di esercitare o meno l’opzione di rinnovo di contratto del francese fino al 2022.