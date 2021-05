Secondo quanto riportato in Inghilterra, Paul Pogba, centrocampista francese classe 1993 in scadenza nel 2022 con il Manchester United, chiede d’ingaggio 500 mila sterline alla settimana: stessa richiesta a chi lo vuole, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus. Juve che l'avrebbe preso volentieri due stagioni fa, quando il Covid non era ancora presente e soprattutto non gravava così tanto sulle spalle delle società. Erano i tempi del primo strappo tra Paul e lo United...