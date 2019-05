Dopo Aaron Ramsey, nei piani della Juventus c’è un altro colpo a centrocampo. E in cima alla lista, sempre lui: Paul Pogba. Come scrive Tuttosport, la tentazione di tornare a Torino è reale per il francese del Manchester United, anche se dalle ultime settimane sta spingendo con insistenza anche il Real Madrid. Florentino Pérez avrebbe promesso l’acquisto del campione del mondo a Zinedine Zidane, ma la chiusura della trattativa con Mino Raiola è tutt’altro che scontata. Negli ultimi anni, i Blancos non sono riusciti a realizzare un’operazione con il potente procuratore: anche per questo motivo, la Juve non molla la presa su Pogba.