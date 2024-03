Pogba: la strategia difensiva dei suoi legali



Doping Pogba: la pena media nel calcio era di 5 mesi



Perché Pogba è stato punito e Palomino no?

Una vera e propria stangata. La pena comminata dal Tribunale Nazionale Antidoping (Tna) a Paul Pogba è la più forte possibile, in linea con la gravità percepita del caso (assunzione del Dhea, il potente «ormone della giovinezza») e con l'incapacità del francese di dimostrare l'involontarietà. E' stato applicato, infatti, quanto previsto dal Codice Antidoping, per il quale se un atleta positivo a una sostanza «pesante» non dimostra che l'assunzione della sostanza dopante è stata involontaria (art. 11.2.1 del Codice Wada) va squalificato per quattro anni.Da quanto trapela, scrive il Corriere della Sera, "gli avvocati di Pogba avrebbero scelto una strategia difensiva che in passato dava ottimi risultati: l'atleta non ha assunto un farmaco proibito (vero) ma, in vacanza e in fase di recupero da un infortunio, ha comprato un integratore per sviluppare la massa muscolare «tagliato» con uno steroide come succede spesso nei prodotti confezionati negli Usa".chiede il Corriere.Era l'epoca, però, in cui il doping nel calcio veniva giudicato dallo stesso calcio, sia in primo grado che in appello, e dove indulgenza e deferenza verso sportivi popolarissimi regnavano sovrane. Oggi i calciatori, come tutti gli altri atleti esclusi quelli soggetti a tribunali internazionali come i ciclisti, sono indagati da Nado Italia e giudicati dal Tna in modo uniforme.E il caso Palomino? Positivo a un altro anabolizzante, il Clostebol, l'atalantino nel 2023 è stato assolto per aver dimostrato che la sostanza era in una pomata (l'ha esibita) a basso contenuto di principio attivo e prescritta da un medico per curare una piaga.e non «manifestamente ignorare quel rischio» come accade se compri un integratore negli Usa fidandoti dell'etichetta o, peggio, senza leggerla. Pogba, dunque, paga caro la sua leggerezza, perché il Tna ha ritenuto che un atleta così importante non potesse prendere alla leggera l'assunzione di qualsiasi farmaco o integratore.