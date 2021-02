9









Una mossa non casuale. La Juventus ha liberato e salutato Sami Khedira senza rimpiazzo, ha risparmiato perché ha in testa un piano chiaro: non ha mai seriamente preso in considerazione l'arrivo di un nuovo centrocampista a gennaio perché l'intenzione chiara è sempre stata di investire in estate sul colpo in mediana, non certamente nel caos invernale. Così la dirigenza bianconera non smette di sognare Paul Pogba come fa da anni, in attesa di capire cosa farà il Manchester United.



ANCHE UN PIANO B - Come scrive calciomercato.com, la promessa interna alla Juventus è chiara: se Pogba sarà sul mercato, ci si proverà ancora come accaduto più volte da quando ha lasciato Torino. Ma la palla passa allo United appunto, perché con un solo anno di contratto e senza rinnovo firmato c'è un valore di mercato che cambia. A quale prezzo potrà liberarsi? La Juve non ha voluto ingolfare il centrocampo a gennaio e aspetta giugno, quando Pogba è il sogno ma c'è anche il piano B di lusso con Houssem Aouar già richiesto ai suoi agenti, è nella lista bianconera. Manovre importanti, a centrocampo arriveranno i veri rinforzi per la prossima Juve.