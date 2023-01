Torna il sereno in casa, dopo la querelle legata all’infortunio al menisco e il caos familiare su cui c’è un’indagine della Procura in corso. Lato campo: il centrocampista francese è tornato a correre con il pallone sui campi della Continassa, fino a lavorare in parte con il gruppo diretto da Allegri. Il suo ritorno è sempre più vicino e i tifosi aspettano di leggere nuovamente il suo nome nella lista dei convocati.