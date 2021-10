Secondo As, non sono mai tramontati i contatti con il suo agente, Mino Raiola che sta lavorando ai fianchi del giocatore per convincerlo a non aspettare soltanto l'offerta del Real Madrid per l'addio a parametro zero a fine stagione al Manchester United. L'arrivo di Antonio Conte in panchina potrebbe però stravolgere tutti i piani del francese.