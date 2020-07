Nel punto odierno sulle indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero, Calciomercato.com fa notare come i media spagnoli continuino a sostenere il pressing della Juventus sul Manchester United per provare a riprendersi Paul Pogba. Tuttavia il Daily Express fa notare come, nel calcio post Covid, l'ottima ripresa dello United e l'intesa sviluppata con Bruno Fernandes abbiano cambiato le carte in tavola e riavvicinato Pogba all'allenatore Solskjaer. Arriverà mai il romantico ritorno del centrocampista francese nella squadra che lo rese grande dopo averlo strappato giovanissimo proprio ai Red Devils?