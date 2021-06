Pogba, sempre Pogba. Nei sogni della Juventus c'è costantemente il francese, che a casa vorrebbe anche tornare, ma è inevitabilmente più dura ora che è tornato in vetrina. E che vetrina: gli Europei. Comunque, la Juve non 'dispera', anzi è pronta a rilanciare. Dipenderà tutto dalla volontà di Cristiano Ronaldo: se aprisse a un ritorno a Manchester, i bianconeri potrebbero proporre un pazzo scambio tra il portoghese e il francese. Hanno entrambi il 2022 come data di scadenza dei rispettivi contratti.



LA STRATEGIA - Come racconta Calciomercato.com, il futuro di Paul è infatti tutto da scrivere. Pogba può lasciare lo United a un anno dalla scadenza del contratto e Raiola sta parlando con Leonardo, che sogna a sua volta diportarlo al Paris; la Juve non molla e tiene calde mille opzioni, da Locatelli a Tielemans, coltivando la speranza di impostare lo scambio con CR7. Il prezzo? 60 milioni per lasciarlo partire. Occhio all'operazione a parametro zero: del resto, mancano appena 12 mesi alla fine del rapporto con il Manchester...