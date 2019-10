Paul Pogba è uno dei sogni di mercato della Juve. Il francese piace a Sarri e Paratici, che ha due carte da giocarsi per convincere il Manchester United a privarsi del talento del centrocampista: Emre Can e Mario Mandzukic. Paratici sta provando a inserire queste contropartite tecniche per abbassare la cifra da corrispondere ai Red Devils.