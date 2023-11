Siamo nel bel mezzo delle due settimane di sosta per le gare delle nazionali, ma in casa Juve non si fa altro che pensare alla prossima sfida contro l'Inter, in programma il 26 novembre all'Allianz Stadium. Ma c'è già chi ha pensato a 'dare il via' al derby d'Italia e si tratta del bianconero Pogba e di Marco Materazzi, con quest'ultimo che ha postato una foto sui social che li ritrae insieme.