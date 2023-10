"La minestra riscaldata non è mai buona" dice il detto popolare, i tifosi della Juventus però non ci hanno creduto quando hanno visto ritornare a Torino Paul. Hanno preferito dirsi che, come direbbe Antonello Venditti, "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Vedendo il polpo tornare, scegliere la maglia numero 10 della Juventus, che già aveva vestito in passato, la stessa maglia con cui si era consacrato e che aveva convinto il Manchester United a riprenderlo, versando circa 100 milioni di euro. Gli anni sono passati, quel ragazzino che si affacciava nel mondo dei grandi, ma il cui futuro sembrava essere decisamente roseo sembrava essere cresciuto, il legame con Torino e con la Juventus però è sempre rimasto dentro a Paul che ha deciso di tornare all'ombra della mole.Ti hanno accolto a braccia aperte, arrivando al JMedical fin dalle prime ore del mattino per attenderti, per farti sentire tutto il loro affetto. Proprio come un amore che torna, per citare Max Pezzali: "e saremo quel che tutti sognano, quel amore che i cantanti cantano, tanto forte, potente, immenso che, sembra esagerato ed impossibile". Già, impossibile, i tifosi infatti finché non ti hanno visto scendere dall'auto quella mattina non ci credevano. Poi le file allo store per comprare la tua nuova maglia numero 10 e, sugli spalti dello Stadium, tutti quei bambini che con occhi sognanti la indossavano fieri.Una stagione fatta dila terapia conservativa per la lesione del menisco, l'operazione tardiva, la scelta della magia. La delusione, le lacrime che abbiamo visto anche sul tuo volto dopo l'ennesimo infortunio. Caro Paul, ci eravamo tanto amati, ma forse non sei mai diventato uomo davvero. Poi, il fulmine a ciel sereno, quello che lascia l'amaro in bocca anche a chi ti ha sempre supportato:Probabilmente un, ma un errore che può costare davvero caro, addirittura una carriera. Le contro analisi sono in corso, non sappiamo ancora quale sarà l'esito, ma