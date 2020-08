4









Juve o non Juve? Pogba o non Pogba? Sono giorni d'attesa, attesa fatta per capire e immaginare un certo tipo di futuro. La Juventus sta valutando mille profili, ma non è ancora entrata specificamente in una trattativa: il sogno resta sempre quello di riportare a casa Paul, sia per dare qualità al centrocampo, sia per ripartire lì dove le strade si erano interrotte anni fa: al vertice, anche europeo.



L'INDIZIO - Se prima della pandemia la storia tra Paul Pogba e la Juventus sembrava ormai al capolinea, adesso le parti sembrano aver ricucito lo stesso strappo che sembrava impossibile da risanare. L'ultimo indizio è arrivato dalla presentazione della seconda maglia del Manchester United: il protagonista indiscusso è stato proprio il francese, sia nei video che nella foto. Segno, come sappiamo, della volontà reciproca di continuare a vestire i colori della squadra inglese. Au revoir al sogno, dunque? Finché non finisce il mercato, chissà. Intanto, immagini che fanno male a Paratici.