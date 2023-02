Inizialmente doveva tornare a inizio settembre, poi l'operazione aveva slittato i tempi tra ottobre e novembre, prima della pausa Mondiale. No, niente.Questa la stagione di, che più di una volta è sembrato vicino a rientrare senza poi farlo davvero. Mesi di illusione; l'ultima quella contro il Monza in cui il francese era stato convocato per la prima volta dal suo ritorno a Torino senza però giocare prima di tornare tra gli indisponibili.Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima di Juve-Fiorentina sono state un macigno, per Paul e per i tifosi bianconeri, che ormai hanno perso la pazienza (e le speranze) per questa situazione. "Non sappiamo quando ce l'avremo, magari tra 20 giorni", ha detto il tecnicoDopo Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre e Gennaio, anche Febbraio si aggiungerà ai mesi in cui Pogba non c'è stato.Obbiettivo riaverlo a Marzo, anche se ormai fare previsioni diventa relativo.Era aprile 2019 e scendeva in campo solo per pochi minuti contro il Liverpool. Sono 205 invece da quando aveva indossato nuovamente la maglia della Juve.10 i milioni che come ricorda il Corriere dello Sport, il francese guadagna (bonus inclusi).