La scelta di Paul Pogba di tornare al Manchester United e lasciare la Juventus è stata una delle scelte calcistiche più errate degli ultimi tempi. Con i Red Devils il francese non ha proseguito il proprio percorso di crescita e, invece, sembra aver fatto dei passi indietro. Per questo, è molto probabile che in estate Pogba lasci Manchester e la Vecchia Signora è una delle serie pretendenti all'acquisizione del suo cartellino. Ad aumentare le voci c'è un indizio che proviene dai social: Pogba ha ricominciato a seguire la Juventus su Instagram.