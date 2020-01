Un'idea che fa tremare la Juventus. Secondo quanto riportano i media inglesi, in particolare il Daily Mirror, il Manchester United starebbe pensando ad uno scambio tra Paul Pogba e Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è uno dei pallini del club inglese che per averlo sarebbe pronto a mettere sul piatto anche il centrocampista ex Juve che Fabio Paratici sogna di far tornare a Torino al termine della stagione. Il contratto del Polpo scade nel 2021 e difficilmente firmerà il rinnovo. Facile, quindi, che Pogba possa partire già in estate ma l'idea dello United e di Marotta fa tremare i bianconeri.