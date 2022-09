Alexandre, specialista in riatletizzazione già nello staff medico di, ha detto la sua sull'infortunio di Paule sul percorso che lo attende verso il ritorno in campo, anche in ottica. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni ai microfoni de L'Equipe.- "Subito dopo l'operazione, l'obiettivo primario è quello di limitare il gonfiore al ginocchio. Questa fase dura da quindicina di giorni a tre settimane. Non si può lavorare con il ginocchio gonfio, è questo ciò che condiziona la fase post-operatorio. Il paziente rimane sdraiato e riposa, non può camminare, un po' come accade con il legamento crociato".- "Si inizia con un lavoro di piegatura progressivo con un fisioterapista, per recuperare ampiezza. Poi arriva la riabilitazione con gli esercizi muscolari e di sostegno, è abbastanza lungo. E per Paul le scadenze sono molto brevi".- "Sarà pronto in dodici settimane, se tutto andrà bene. Per tornare tra dieci settimane, invece, serve quasi un miracolo. La Juventus sembra non voler affrettare il suo ritorno, che effettivamente è un po' rischioso. Si possono causare altre lesioni al ginocchio, ad esempio sui legamenti o l'altro menisco. L'intervento crea debolezza, quindi il rinforzo del quadricipite deve essere importante. Pogba è un giocatore muscoloso, questo è un vantaggio. Si può pensare di riaverlo tra dieci o dodici settimane".