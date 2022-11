Dopo aver conquistato la sua terza vittoria consecutiva in campionato, ora la Juve si prepara in vista del big match contro gli 'eterni rivali' di sempre, l'Inter. Brutte notizie per Allegri, il quale dovrà rinunciare ad almeno 10 giocatori a causa degli infortuni rimediati in queste ultime due settimane, eccezion fatta per Chiesa e. Le notizie peggiori arrivano proprio da quest'ultimo, con l'ufficialità del suoarrivata nel tardo pomeriggio di oggi e che di conseguenza rimanderà il suo rientro su un campo di calcio a gennaio.- Molti tifosi juventini sono pronti a scommettere che questo sia, con l'ulteriore stop che consentirà cosi a Pogba di recuperare al meglio e senza dover accelerare i tempi, in vista della ripresa del campionato. Ma bisogna guardare anche l'altro lato della medaglia, ovvero quello che potrebbegenerarsi in lui. Già, perche, visto il periodo complicato dal quale veniva e con la tegola dei campionati del mondo che rischia di farlo tracollare. Prima il, poiche sicuramente avranno avuto il loro corso nella vita del francese e che molto probabilmente, ne avranno ancora per molto. Il Mondiale poteva essere sotto questo punto di vista un punto di rilancio e ora