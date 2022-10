Come ricorda Gazzetta,si è fermato prima ancora di cominciare ufficialmente la stagione, per quel dolore avvertito in allenamento durante la tournée americana, dopo aver giocato solo uno spezzone di amichevole: era il 23 luglio e mai si sarebbe aspettato di ritrovarsi a inizio novembre ancora in questa situazione. La colpa però in parte è stata anche sua, perché la scelta di non operarsi subito (come suggerito dai medici della Juve) e di tentare di risolvere la lesione al menisco laterale con la terapia conservativa gli ha fatto perdere due mesi.