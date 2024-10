ha detto la sua, ai microfoni di RMC Sport, sul caso di che ha visto la sua squalifica per doping ridotta da quattro anni a diciotto mesi : "L’ho incontrato solo tre settimane fa, era molto sicuro di sé", le parole dell'ex. "La punizione iniziale era molto dura, volevano dare l’esempio, poi giustizia è stata fatta. Paul è come un fratello minore per me, gli voglio bene. Tornerà in campo e potrà allenarsi di nuovo, ma non credo continuerà con la Juventus. Deve voltare pagina, chiederò a Mehdi Benatia (ds del Marsiglia, ndr) di fargli una telefonata, perché le porte sono aperte".