Parole di Mino Raiola, riferite a Paul Pogba, che quando si tratta di Juventus fa sempre notizia. Il PogBack è sempre in voga a Torino, ma anche nella testa del francese che quando può ne parla e manda messaggi ammiccanti al suo ex club. Più volte si è pensato di riportarlo alla base con il Polpo che chiedeva l'addio a gran voce e adesso che il suo contratto è in scadenza a giugno tutto ciò si avvicina.Gratis è la parola chiave, come sottolinea Mino Raiola: "Pogba alla Juve? Sognare è gratis e fa bene. Poi vediamo se i sogni diventano realtà. Dicembre è il mese giusto per sognare con Natale e la Befana. È ancora troppo presto, vediamo che succede". Quante possibilità ci sono che possa tornare alla Juventus? Considerando l’attuale politca bianconera sugli ingaggi e il suo stipendio, 14 milioni che con i bonus arrivano a 18, poche. Ma con Raiola e con un giocatore così tutto può cambiare... Un colpo che resta complicato e che dipende da diverse variabili: il piazzamento della Juve è la prima, la seconda è legata ai benefici sugli ingaggi previsti dal Decreto Crescita del 2019.